В Україні представлять стратегію економічного розвитку на десятиліття на початку 2021 року

Кабінет Міністрів представить стратегію економічного розвитку на наступне десятиліття у першому кварталі 2021 року.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації економічного аудиту та векторів розвитку країни у п’ятницю в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В першому кварталі 2021 року вектори (екномічного розвитку - ред) ляжуть в основу і буде представлена стратегія економічного розвитку України до 2030 року. Ми дійсно робитимемо цю роботу всі разом, з широким залученням бізнесу, народних депутатів, громадськості, аналітичних наукових установ і центрів, попреду багато роботи", - сказав Шмигаль.

Він доав, що економічний аудит країни, який Кабмін провів спільно з бізнесом, народними депутатами, науковими установами, це "не діагноз, а про чесну розмову про те, який потенціал є в нашої країни, чому ми живемо так, як живемо і як нам зробити так, щоб життя в Україні стало кращим".

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"Аудит економіки - це аудит втрачених можливостей, які ми маємо розвинути. Ми показали причини цих проблем і втрати цих можливостей. Разом з причинами, ми хочемо бачити вектори, як виходити з ситуації, як розвивати, тому сьогодні був презентований не лише аудит, але й план подальшого розвитку", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, в Києві відбулась презентація економічного аудиту та векторів розвитку країни. В заході взяли участь також Президент Володимир Зеленьский, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, його заступник Руслан Стефанчук, урядовці.

Шмигаль 4 листопада заявив, що економічний прорив України є амбітною ціллю уряду. Він також зазначав, що для швидкого відновлення української економіки Кабмін розробив візію економічного розвитку країни до 2030 року. Шмигаль наголошував, що за прогнозами уряду українська економіка почне відновлюватись з 2021 року за рахунок державних інвестицій та підтримки бізнесу.