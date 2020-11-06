В Україні розробляється лише третина родовищ корисних копалин - Прем'єр

В Україні розвідано понад 12 тисяч родовищ корисних копалин, однак розробляється лише третина з них.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час представлення аудиту української економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні є понад 12 тисяч тільки розвіданих родовищ корисних копалин. І лише близько третини з них - розробляється. Це трошки більше 4 тисяч", - відзначив Шмигаль.

Він підкреслив, що збільшення розвідки та видобутку корисних копалин є одним з векторів розвитку України на наступні 10 років, однак збільшити видобуток корисних копалин - це не означає збільшити їх експорт за кордон у якості сировини.

"Це означає створити основу для розвитку високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, руди і дорогоцінні метали. Ми тут говоримо про потенціал 409 млрд дол., яким ми маємо скористатися у наступні 10 років", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна також недовикористала власний потенціал у розвитку водних ресурсів.

"Водні ресурси - це 12 млрд дол. Україна роками ігнорувала розвиток гідроенергетики. Цей потенціал ми використовуємо лише на половину", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, Шмигаль 4 листопада заявив, що економічний прорив України є амбітною ціллю уряду. Він також зазначав, що для швидкого відновлення української економіки Кабмін розробив візію економічного розвитку країни до 2030 року. Шмигаль наголошував, що за прогнозами уряду українська економіка почне відновлюватись з 2021 року за рахунок державних інвестицій та підтримки бізнесу.