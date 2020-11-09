Споживання електроенергії в жовтні знизилося на 1%

Споживання електроенергії в енергосистемі України у жовтні 2020 року становило 9,641 млрд кВт-год, що на 1% менше, ніж у жовтні торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укренерго.

«За оперативними даними Укренерго, споживання електроенергії в енергосистемі України (нетто, без врахування втрат в мережах) у жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року знизилося лише на 1%: 9,641 млрд кВт∙год проти 9,724 млрд кВт∙годин», - йдеться в повідомленні.

Обсяг електроспоживання промисловості в жовтні 2020 року зменшився на 3,9% в порівнянні з минулим роком. Перш за все, це пов’язано із скороченням споживання найбільшої групи серед промспоживачів — металургійної галузі (-7,9%). Помітно у відсотковому відношенні знизили споживання машинобудування (-12,4%), що викликано карантинними обмеженнями. Водночас, серед промспоживачів значно збільшили своє електроспоживання хімічна та нафтохімічна галузь – на 12,3%.

Зазначається, що в жовтні порівнянні минулим роком демонструють збільшення споживання електроенергії населення – на 1,8%, будівництво — на 4,2%, сільгоспспоживачі – на 5,3%, комунально-побутові та інші непромислові споживачі — на 3,9% та на 2,6% відповідно.

Загалом, з початку року споживання електроенергії (нетто) становить 95,9 млрд кВт∙год, що на 3,2% менше, ніж в січні-жовтні 2019 року. Зі всіх груп споживачів, своє електроспоживання збільшили лише населення (+2,8%) та сільгоспспоживачі (+0,6%). Водночас, найбільше скоротили транспорт (-14,8%) та комунально-побутові споживачі (-6,9%).

Зауважується, що динаміка споживання електроенергії у розрізі галузей у 2020 році чітко відображає вплив пандемії і пов’язаних з нею загальнонаціональних карантинних заходів на функціонування різних галузей економіки і як наслідок – рівень їх електроспоживання.

«Надалі можна спрогнозувати сезонну тенденцію до зростання споживання, вираженість якої буде залежати від погодних умов (зниження температури повітря). У цілому ж, за прогнозами Укренерго, в подальші місяці споживання електроенергії буде практично на рівні 2019 року, оскільки більшість галузей економіки вже адаптувалось до роботи в умовах карантину», - зазначається в повідомленні.