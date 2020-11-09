Енергоатом виставив на продаж 37,2 тисячі МВт-годин електроенергії

Енергоатом оголосив на 12 листопада електронний аукціон з продажу 37 тис. 200 МВт-годин електроенергії за стартовою ціною 1500 грн/МВт-г (без ПДВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

«12 листопада 2020 року відбудеться аукціон з продажу електроенергії Енергоатома у формі спеціальної сесії з продажу пакетів лотів. Енергоатом-Трейдинг виставив для продажу на ТБ «Українська енергетична біржа» 37 200 МВт-г електроенергії базового навантаження в торговій зоні ОЕС України», - йдеться в повідомленні.

Період відпуску/відбору електричної енергії: 01.12.2020 – 31.12.2020.

Стартова ціна – 1500 грн/МВт·г (без ПДВ), кількість лотів – 50 (один неподільний пакет).

Зауважується, що в спеціальних сесіях із продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами беруть участь покупці, які купують електричну енергію винятково для власного споживання. Пакети лотів, що пропонуються продавцями для продажу на аукціонах у формі спеціальних сесій, є неподільними.

Аукціон проводиться відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків та Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

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Як повідомляв Укрінформ, ДП «НАЕК «Енергоатом» обрало стратегію продажу електроенергії, виробленої на АЕС, великими лотами за двосторонніми договорами, щоб не допустити подальших спекуляцій на її перепродажу та запобігти збільшенню небалансів на ринку, завдяки яким будує свій бізнес приватний сектор.