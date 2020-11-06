Профспілка Енергоатома просить уряд прийняти програму антикризових заходів

Профспілка ДП НАЕК «Енергоатом» наполягає на зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та прийнятті розробленої нею програми антикризових заходів.

Про це голова первинної профспілкової організації Енергоатома Олексій Лич заявив на пресконференції 6 листопада, передає Укрінформ.

За його словами, така зустріч має відбутися до 10 листопада.

Лич заявив, що профспілка Енергоатома розробила низку антикризових заходів, які включають, зокрема, прискорення погашення заборгованості, яка утворилась перед Енергоатомом, та недопущення її нарощування.

«Вирішення питання безпрецедентної заборгованості перед Енергоатомом - один з невідкладних заходів для стабілізації ситуації в атомній енергетиці, і саме про це йдеться в Указі Президента України «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» від 22 вересня 2020 року. Але виконання цього Указу наразі гальмується, при тому що борги перед компанією продовжують зростати. Досі немає ані механізму погашення заборгованості ДП «Гарантований покупець», не розпочато й випуск облігацій внутрішньої державної позики як механізм погашення боргів ДП «Енергоринок», які утворилась ще до 1 липня 2019 року», - підкреслив Лич.

Голова профспілкової організації також заявив, що в компанії «склалася катастрофічна ситуація з фінансуванням всіх програм: поточних витрат на експлуатацію атомних електростанцій, виконання Комплексної зведеної програми підвищення безпеки АЕС, інвестиційних програм і програм капітального будівництва».

Крім того, він висловив стурбованість щодо ймовірного відтермінування переходу до фінансової моделі відшкодування частини вартості електроенергії, яку постачає ДП НАЕК «Енергоатом» для населення за спеціальними зобов’язаннями.

«Збереження діючої моделі ПСО призведе до ще більшої фінансової кризи Енергоатома у наступному році... Наслідки будуть катастрофічними для усієї ядерно-енергетичної галузі України», - стверджує представник профспілки.

За словами Лича, колектив Енергоатома також стурбований «неоднозначністю трактування протоколу (за результатами урядової наради щодо корпоратизації Енергоатома - ред.), з якого можна зробити висновок про підготовку НАЕК «Енергоатом» до приватизації».

«У разі, якщо вимоги профспілки не буде виконано, ми розпочнемо безстрокову акцію протесту, встановивши намети у містах-супутниках АЕС», - заявив голова профспілки.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство енергетики заявило, що наполягає на проведенні корпоратизації НАЕК «Енергоатом» в умовах збереження за державою 100% акцій компанії.

Наприкінці 2019 року Президент України доручив уряду провести корпоратизацію Енергоатома до кінця 2020 року і подати на розгляд парламенту відповідний законопроєкт.

22 вересня 2020 року глава держави доручив Кабміну пришвидшити підготовку і проведення корпоратизації зазначеного суб’єкта господарювання.

28 жовтня Міністерство енергетики доручило оголосити конкурсний відбір кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів наглядової ради ДП "НАЕК "Енергоатом".

При цьому керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін назвав це рішення Міненерго неприпустимим, деструктивним та неможливим для реалізації.