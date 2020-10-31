Корпоратизація Енергоатома: у Міненерго назвали умови

Міністерство енергетики категорично проти приватизації, повного або часткового приватного володіння НАЕК «Енергоатом» та атомними електростанціями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міністерства.

"Міністерство наполягає на проведенні корпоратизації "Енергоатома" в умовах збереження за державою 100% акцій компанії", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго відзначили, що корпоратизація "Енергоатома" має відбуватися виключно з дотриманням таких принципів:

- повна відповідність кращим міжнародним практикам;

- жорсткі обмеження щодо відчуження майна, яке відноситься до ядерних установок та ядерних матеріалів;

- чітка визначеність у поводженні з ядерними матеріалами;

- абсолютна прозорість на етапі здійснення корпоратизації та в подальшому під час функціонування новоутвореного акціонерного товариства.

"Обранню оптимальної моделі корпоратизації "Енергоатома" передувало тривале дослідження консалтингової компанії Deloitte, яка проаналізувала всі можливі варіанти корпоратизації і представила їх на розгляд Міненерго та "Енергоатома". Після спільних обговорень було обрано варіант, який в жодному разі не передбачає приватизацію компанії. У випадку "Енергоатому" процес корпоратизації потребує внесення змін до законодавства і Міністерство розраховує, що всі необхідні зміни будуть підтримані Верховною Радою", - відзначили у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2019 року Президент України указом №837 доручив уряду провести корпоратизацію "Енергоатома" до кінця 2020 року і подати на розгляд парламенту відповідний законопроєкт.

22 вересня 2020 року глава держави указом № 406 доручив Кабміну пришвидшити підготовку і проведення корпоратизації зазначеного суб’єкта господарювання.

28 жовтня Міністерство енергетики доручило оголосити конкурсний відбір кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів наглядової ради ДП "НАЕК "Енергоатом".