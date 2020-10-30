Енергоатом реалізував на аукціоні 10,8 тисяч МВт-годин електроенергії базового навантаження

ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» 29 жовтня 2020 року на аукціоні продав весь виставлений обсяг – 10 800 МВт-годин електроенергії базового навантаження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

«29 жовтня 2020 року Енергоатом-Трейдинг реалізував на ТБ "Українська енергетична біржа" увесь виставлений обсяг – 10 800 МВт·г електроенергії базового навантаження за середньозваженою ціною 1022 грн/МВт-г (без ПДВ). Період відпуску/відбору електричної енергії: 1– 30 листопада 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна – 1500 грн/МВт-годин (без ПДВ), кількість лотів – 15.

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В Енергоатомі зауважили, що електроенергія, придбана на аукціоні, підлягає виключно подальшому продажу та/або постачанню за межі території України (здійснення експорту електричної енергії з ОЕС України). Доступ до міждержавних перетинів для подальшого експорту електроенергії покупець забезпечує самостійно.