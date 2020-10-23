Енергоатом реалізував на біржі весь виставлений обсяг електроенергії

ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП "НАЕК «Енергоатом» 22 жовтня 2020 року на аукціоні реалізував весь виставлений обсяг – 36 600 МВт-г електроенергії базового навантаження за середньозваженою ціною 1265 грн/МВт-г (без ПДВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом».

«22 жовтня 2020 року відбувся аукціон з продажу електроенергії Енергоатома у формі спеціальної сесії з продажу пакетів лотів. Енергоатом-Трейдинг реалізував на ТБ "Українська енергетична біржа" весь виставлений обсяг – 36 600 МВт-г електроенергії базового навантаження за середньозваженою ціною 1265 грн/МВт-г (без ПДВ). Період відпуску/відбору електричної енергії: 01.11.2020 – 31.12.2020», - йдеться в повідомленні.

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В Енергоатомі зауважили, що у спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами беруть участь покупці, які купують електроенергію виключно для власного споживання. Пакети лотів, що пропонуються продавцями для продажу на аукціонах у формі спеціальних сесій, є неподільними.

Аукціон проводиться відповідно до Положення про покладення спецобов’язків і Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.