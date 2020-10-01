Україна почала експорт електроенергії до Молдови

Енергоатом 1 жовтня 2020 року вперше здійснив експортну поставку виробленої українськими АЕС електричної енергії до Молдови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

До цієї країни протягом жовтня буде експортовано 14,9 тис. МВт-год. електричної енергії базового навантаження за середньозваженою ціною 1017 грн за МВт-год. (без ПДВ). Для порівняння, експорт у Білорусь у липні здійснювався Енергоатомом за середньозваженою ціною 948 грн за МВт-год.

Електроенергію Енергоатом-Трейдинг реалізував на ТБ «Українська енергетична біржа».

«Молдова стала для підприємства новим та перспективним напрямком експортних поставок електричної енергії. Цей перший крок буде слугувати налагодженню довгострокового співробітництва, що сприятиме надійному енергозабезпеченню суміжних з Україною країн у південно-західному напрямку. Водночас, Енергоатом опрацьовує додаткові можливості експорту власної продукції до країн північної Європи та Прибалтики», - розповіли у компанії.

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Відповідно до контракту, ця електроенергія призначена для подальшого продажу та постачання за межі України. При цьому, покупець повинен самостійно забезпечити доступ до міждержавних перетинів.

Як повідомлялося, 22 липня розпочався експорт виробленої українськими АЕС електроенергії до Білорусі. Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії Енергоатому у рамках механізму ПСО та вивів це підприємство на ринок двосторонніх договорів.