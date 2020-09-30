Енергоатом направив КМУ проєкт рішення про перехід в управління уряду

ДП "НАЕК "Енергоатом" передав на розгляд Кабінету Міністрів проєкт розпорядження про передачу функцій з управління компанією уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"З метою належного виконання Указу Президента України № 406 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики" від 22 вересня 2020 року "Енергоатом" підготував і направив на розгляд Кабінету Міністрів проєкт його розпорядження "Про передачу функцій з управління ДП "НАЕК "Енергоатом", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" вважає, що "сукупність стратегічних завдань, що стоять перед атомною промисловістю в цілому і перед ядерною генерацією зокрема, потребують такого рішення".

"Сподіваємося, що проєкт буде розглянуто якнайшвидше", - висловили сподівання у компанії.

Як повідомлялося, в Указі Президента № 406/2020 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики" Кабмін зобов'язали пришвидшити підготовку та проведення корпоратизації ДП "НАЕК "Енергоатом", а також невідкладно опрацювати питання щодо передачі функцій з управління цим підприємством Кабінету Міністрів України. Також, відповідно до указу, Кабмін має погасити заборгованість перед держкомпаніями, що виникла власлідок покладання на них механізму ПСО на ринку електроенергії.