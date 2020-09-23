Уряд має взяти на себе функції з управління Енергоатомом – Указ Президента

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне, аби уряд невідкладно розглянув питання щодо вдосконалення управління державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Про це йдеться в Указі Президента «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» від 22 вересня 2020 року, оприлюдненому на сайті глави держави, передає Укрінформ.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має пришвидшити підготовку і проведення корпоратизації Енергоатома та найближчим часом взяти на себе функції з управління НАЕК «Енергоатом».

Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування.

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Як повідомлялося, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець на пресконференції 11 вересня заявила, що проведення корпоратизації НАЕК "Енергоатом" дасть змогу підвищити ефективність управління компанією.

Корпоратизація ДП «НАЕК «Енергоатом» передбачена Кредитною угодою між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР та ратифікованою Верховною Радою Гарантійною угодою (Україна: «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій»).