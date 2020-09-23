Президент доручив розробити законопроєкт про добудову двох енергоблоків на ХАЕС

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів у двомісячний термін внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції.

Про це йдеться в Указі «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» від 22 вересня 2020 року, оприлюдненому на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Згідно з документом, уряду також доручено розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики в межах реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року.

Крім того, Кабмін має вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості перед виробниками електричної енергії, зокрема перед НАЕК «Енергоатом», що утворилася внаслідок виконання ними спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський на нараді з керівництвом Державного підприємства «НАЕК "Енергоатом" під час відвідання ХАЕС 9 вересня заявив, що доручить уряду забезпечити фінансування будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції та вирішити питання заборгованості перед Енергоатомом.

Фото з відкритих джерел