Чеська Škoda готова брати участь у добудові енергоблоків ХАЕС – Енергоатом

У чеській компанії Škoda JS a.s. готові брати участь у добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС).

Як передає Укрінформ, це заявив директор і заступник голови правління компанії Škoda JS a.s. Франтішек Крчек, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом",

За його словами, участь Škoda JS як одного з лідерів європейського енергетичного машинобудування, в добудові енергоблоків №3 і №4 ХАЕС була однією з головних тем переговорів з керівництвом Енергоатома, які відбулися у Києві 16 вересня. Гендиректор Škoda JS переконаний: добудова енергоблоків ХАЕС є найбільш економічно вигідним рішенням для України. І фахівці Škoda JS a.s., стверджує директор компанії, готові повернутися до роботи з добудови цих енергоблоків.

"Наші фахівці у 2015 році вже відвідували Хмельницьку атомну електростанцію, і давали висновок щодо добудови: по готовності, по техніко-економічним обґрунтуванням. Деяке обладнання вже було поставлено, в тому числі внутрішнє, тобто, певні попередні роботи були виконані, однак потім вони були припинені. Зараз ми готові до них повернутися. Високий рівень поточного співробітництва Škoda JS і Енергоатома задовольняє обидві сторони. Компанії повністю виконують взаємні зобов'язання", - сказав Крчек.

Він також нагадав, що ще у 2014 році між Енергоатомом і Škoda JS був підписаний меморандум, в якому співпрацю з будівництва в Україні атомних енергоблоків було названо одним з пріоритетів.

"Škoda має успішний досвід виготовлення та постачання обладнання реакторного острова для енергоблоків типу ВВЕР, всю необхідну технічну документацію і висококваліфікованих фахівців", - підкреслив директор чеської компанії.

На його думку, проєкт добудови ХАЕС має багато спільного з добудовою АЕС Моховце в Словаччині (будівництво енергоблоків №3 та №4 АЕС Моховце було зупинено у 1992 році а потім відновлено). Крчек уточнив, що Škoda JS поставила ключові системи першого контуру і транспортно-технологічної частини для третього і четвертого енергоблоків АЕС Моховце. Крім того, в Škoda JS високо оцінили потенціал українських підприємств в частині локалізації виробництва устаткування для добудови енергоблоків №3 і №4 ХАЕС.

"У нас вже є позитивний досвід, коли ми залучаємо до проекту місцеві фірми і місцевих фахівців. За багатьох причин це найкращий підхід – максимально залучати до проекту місцеві сили: і робочих, і фахівців, і постачальників", - зазначив начальник відділу продажів Škoda JS Східна Європа Ян Умпрехт. Він не виключив, що в майбутньому компанія могла б залучити українські компанії до спільної роботи з будівництва енергоблоку №5 на чеській АЕС Дуковани.

Представники Škoda JS повідомили, що за останній час чеська компанія поставила значні обсяги високотехнологічного обладнання для українських АЕС, зокрема: транспортер для перевезення контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом для Запорізької АЕС, обладнання для перевантажувальних машин на енергоблоки №3, №4 та №5 ЗАЕС. Зараз йде монтаж раніше поставленого обладнання систем примусового скидання тиску із системи герметичного огородження енергоблоків, ведеться робота з постачання полярних кранів для енергоблоків №1 та №2 Южно-Української АЕС.

За словами Умпрехта, Škoda JS зацікавлена ​​в подальшому розширенні поставок на українські АЕС устаткування для поводження з ядерним паливом.

«Ми пропонуємо перевантажувальні контейнери і в цілому контейнерну програму різних форматів. Зараз поставляються стелажі для ущільненого зберігання відпрацьованого палива на Рівненській АЕС. Минулого тижня відбувся монтаж стелажа на блоці №1 РАЕС, а наступного тижня монтаж починається на блоці №2», - сказав він.

Ще одним перспективним напрямом Умпрехт вважає поставку на українські АЕС модернізованих Škoda JS крокових електромагнітних приводів ШЕМ-М, на які компанія надає гарантію на 25 років.

Як повідомлялося, у жовтні 2014 року Škoda JS a.s. і НАЕК «Енергоатом» підписали меморандум про співпрацю. Згідно з документом області співпраці можуть включати наступні напрями: спорудження, експлуатація і технічне обслуговування енергоблоків АЕС; науково-технічне співробітництво; підвищення безпеки, реконструкція і модернізація АЕС; продовження терміну служби енергоблоків АЕС; поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; підготовка персоналу для АЕС та інші узгоджені сторонами напрями співпраці.