Буславець переконана, що корпоратизація зробить управління Енергоатомом ефективнішим

Проведення корпоратизації НАЕК "Енергоатом" дозволить підвищити ефективність управління компанією.

Про це на пресконференції сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розпочали процес корпоратизації Енергоатома. Для чого це потрібно? Це дасть можливість впровадити певні заходи, що підвищать процес ефективності управління зазначеною компанією", - сказала Буславець.

Вона нагадала, що цей процес мав рухатися з 2016 року, однак протягом останніх чотирьох років просування у корпоратизації не було.

"Ми пожвавили цей процес. Ми робитимемо усе, щоб ефективність управління підвищувалася", - відзначила в.о. міністра.