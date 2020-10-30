Енергоатом має якнайшвидше пройти процес корпоратизації - керівник Компанії

Процес корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», про який ідеться з 2013 року, потрібно якнайшвидше розпочати і завершити.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії, про це т. в. о. президента Енергоатома Петро Котін сказав в інтерв’ю виданню «Главком».

Очільник Енергоатома пояснив, що цей процес передбачає перетворення державного підприємства на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть виключно державі. Це має бути зроблено через створення наглядової ради компанії як органу управління, який отримає всі повноваження, що їх до сьогодні здійснювало стосовно НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергетики.

За словами Котіна, європейська практика доводить, що наглядова рада як колегіальний орган є найбільш ефективною в прийнятті управлінських рішень. Крім цього, наразі Україна взяла курс на створення на державних підприємствах саме наглядових рад, керуючись принципами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Котін окремо звернув увагу на те, що корпоратизація не передбачає скорочень у компанії, навпаки.

«Корпоратизація – це прозора й ринкова модель управління, зростання прибутку компанії, збереження робочих місць. Вона дасть змогу державі як акціонеру навчитися ефективно управляти такими компаніями, як НАЕК «Енергоатом», і отримувати від поставленої електроенергії дивіденди в держбюджет», - пояснив він.

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Як повідомлялось, наприкінці 2019 року Президент України указом №837 доручив уряду провести корпоратизацію Енергоатома до кінця 2020 року і подати на розгляд парламенту відповідний законопроєкт.

22 вересня 2020 року глава держави указом № 406 доручив Кабміну пришвидшити підготовку і проведення корпоратизації зазначеного суб’єкта господарювання.

Фото: glavcom.ua