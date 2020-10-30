Енергоатом підтримує позицію Геруса про пріоритетне погашення боргів перед держкомпаніями

НАЕК «Енергоатом» підтримує позицію, озвучену головою парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом стосовно алгоритму погашення боргів перед Енергоатомом та іншими державними компаніями.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Якщо держава збирається випускати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), щоб якомога швидше розрахуватися з приватною «зеленою» генерацією, то вона має пам’ятати й про державні підприємства і насамперед подбати саме про них, нагадує пресслужба позицію Геруса.

Загальний борг лише перед ДП «НАЕК «Енергоатом» становить понад 23 млрд грн, з них 11,624 млрд грн – борг ще «старого» енергоринку. З огляду на те, що Енергоатом виробляє понад половину всієї електроенергії в країні та є державною компанією, цілком логічно було б очікувати на пріоритет у погашенні цієї заборгованості, вважають у компанії.

Як повідомлялось, 29 жовтня Герус у Фейсбуці зазначав, що борги енергокомпаній слід погашати "або у порядку їх виникнення, або на пропорційній основі для усіх компаній". Він заявляє, що "не чув жодного аргументу, чому борги приватним компаніям мають терміново гаситися вже зараз, а борги перед державними компаніями, де де-факто акціонерами є весь український народ, можуть не гаситися ще роками".