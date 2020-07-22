Разумков направив на підпис Зеленському закон про скасування книг обліку для ФОП

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців».

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №2524, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР 21 липня і передано на підпис Президенту 22 липня.

У результаті ухвалення закону були усунуті положення, які не давали контролюючим органам жодних додаткових даних та не були важливими для податкової або інших державних органів. Натомість ускладнювали та уповільнювали процес роботи з електронним кабінетом.

Так, із законодавства виведена норма, згідно з якою для використання нових або оновлених ключів кваліфікованого електронного підпису для подачі податкових декларацій або інших документів через електронний кабінет підприємець спочатку повинен був подати заяву про приєднання до договору про визнання електронних документів та дочекатися її опрацювання податковою.

Крім того, ліквідована норма, яка зобов`язувала підприємців при поданні заперечень, скарг до податкового органу, реєструвати їх в ручному режимі на наступний або через кілька днів з моменту їх отримання. Такий механізм подачі скарг та заперечень мав наслідком численні випадки залишення документів без розгляду з мотивів "пропущення строку отримання податковим органом".

З метою уникнення цих проблем законом запроваджено автоматичну реєстрацію в електронному кабінеті отриманих документів від платника податків.

Також закон вирішує поширену проблему, коли у платників податків відображається податковий борг без наявних для цього підстав, наприклад, без врахування факту подання скарги в адміністративному порядку з повідомленням про це контролюючого органу, звернення до суду до моменту узгодження грошового зобов'язання.

Для уникнення цих проблем в електронному кабінеті будуть міститися дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом.

Також враховано проблему, коли подача звітності напряму залежала від коректної роботи електронного кабінету та не застрахована від технічних збоїв, але при цьому платник податків звільнявся від відповідальності виключно якщо технічна або методологічна помилка була визнана технічним адміністратором або методологом електронного кабінету, або її існування підтверджено рішенням суду. Без факту визнання збою контролюючий орган не міг не застосовувати санкції до платника податків навіть маючи однозначне підтвердження існування такого збою в роботі електронного кабінету.

Для вирішення проблеми депутати спростили механізм доведення платником податків відсутності його відповідальності у разі помилок через технічний збій у роботі електронного кабінету. З цією метою скасовано необхідність підтвердження технічним адміністратором або методологом факту технічного збою, методологічних або технічних помилок.

Окрім того, в діючій моделі кабінету платника були нереалізовані функції електронного листування з податковою. Зокрема, податкові повідомлення-рішення надходили платникам податків виключно у паперовій формі через оператора поштового зв’язку.

Закон зобов'язав податкову відображати в електронному кабінеті копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику.

Також контролюючий орган відтепер повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, чим значно будуть зменшені витрати державного бюджету та покращена взаємодія з платником податків.

Вирішена проблема з вимогою до фізичних осіб-підприємців реєструвати та вести книгу обліку доходів. Хоча де-факто фізичні особи-підприємці цю книгу або взагалі не отримували, або заповнювали тільки у разі перевірки, штраф за помилки або відсутність книги обліку доходів відповідно до Податкового кодексу становив 510 гривень і відповідно до КУпАП – до 136 гривень.

Закон скасував вимогу обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та книгу обліку доходів та витрат, а також скасував обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ. Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів у паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів наставатиме, якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

Ще одним нововведенням закону є виключення з переліку функцій електронного кабінету платника податків функції, пов’язаної зі здійсненням митної діяльності, що обумовлено розділенням податкової та митної служб України.

Вищезазначені недоліки ускладнювали взаємодію бізнесу з контролюючими органами та суперечили Програмі діяльності Кабміну в частині зменшення витрат та часу платників податків на податкове адміністрування та зменшення кількості судових справ у податкових спорах.

Як відомо, оновлений "Електронний кабінет" - електронний сервіс Державної фіскальної служби, який надає можливість платникам податків реалізовувати онлайн свої права та обов’язки, визначені Податковим кодексом України та відповідними нормативно-правовими актами, запрацював в Україні з 2016 року.

За даними Державної податкової служби, з 2016 року кількість платників податків, які використовують особистий електронний кабінет зросла майже в 60 разів – станом на 1 листопада 2019 року їх кількість складає більше 1,8 млн користувачів.

Усього ДПС надає через Електронний кабінет близько 70 послуг та сервісів, більшість яких передбачена існуючим законодавством. Разом з тим, є низка нереалізованих електронних функцій, а також можливостей спрощення взаємодії підприємців та податкової.

Як повідомляв Укрінформ, відповідний закон Рада ухвалила 14 липня.