При введенні плати за проїзд для вантажівок треба враховувати інтереси бізнесу - Криклій

Законопроєкти, що впроваджують плату за використання автошляхів вантажним транспортом, мають бути максимально збалансованими і враховувати інтереси бізнесу.

На цьому наголосив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час круглого столу “Платні дороги для іноземних перевізників”, повідомляє Мінінфраструктури.

“Символічно, що саме Укравтодор, який будує дороги, виступив майданчиком для обговорення законопроєктів, котрі покликані їх зберегти. Найважливіше – ці проєкти мають бути максимально збалансованими. Необхідно враховувати інтереси всіх учасників процесу, слухати бізнес, щоб захистити його від можливих наслідків”, - сказав міністр.

Він додав, що основна мережа автомобільних доріг в Україні була побудована до 2000 року, враховуючи норми навантаження 6-7 тонн на вісь, а сучасні нормативні розрахункові навантаження для автошляхів становлять 11,5 тонни на вісь.

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"Система збору плати за проїзд вантажівок застосовується в Євросоюзі, але ми маємо врахувати всі можливі наслідки для українських перевізників від запровадження норм, які передбачені у законопроєктах”, - додав Криклій.

Участь у круглому столі взяли народні депутати України, представники Міністерства інфраструктури, Укравтодору, Торгово-промислової палати, Американської торговельної палати (АСС), фахівці Офісу ефективного регулювання (BRDO), Федерації роботодавців України, представники бізнесу та громадськості.

У Мінінфраструктури також зауважили, що законопроєкти № 3544 та № 3545 щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування, ініційовані народними депутатами, передбачають запровадження системи збору плати за проїзд автошляхами для вантажного транспорту з дозволеною загальною масою 12 тонн і більше. Це здійснюватиметься за допомогою супутникових технологій (систем GNSS). Залучені від збору кошти спрямовуватимуться на розвиток та утримання дорожнього господарства.