В Україні можуть запровадити плату за користування дорогами для вантажівок

У Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти, відповідно до яких в Україні може бути запроваджена плата для вантажних автомобілів за користування дорогами загального користування.

Про це розповів 2 червня експерт Офісу підтримки реформ при Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодорі) Павло Кушнірук під час круглого столу "Платні дороги для іноземних перевізників", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Офісом підтримки реформ, разом з Укравтодором, з фахівцями галузі, державним дорожнім інститутом було розроблено проєкти законів щодо впровадження плати за проїзд дорогами загального користування", - сказав Кушнірук.

Він зазначив, що ці законопроєкти гармонізують українське законодавство з європейським.

За словами Кушнірука, така плата буде введена для іноземних вантажівок, вага яких перевищує 12 тонн і буде зніматися тільки в тому разі, якщо вантажівка проїде по дорозі з якісним покриттям.

Плата за користування неякісними дорогами, наголосив експерт, зніматися не буде.

"У такому випадку у нас є додаткова мотивація для держави - розвивати якісну мережу доріг. А перевізник буде розуміти, що він платить кошти за якісну інфраструктуру", - пояснив Кушнірук.

Він додав, що завдяки системі оплати за користування дорогами зросте фінансування Дорожнього фонду, що, в свою чергу, дасть змогу збудувати або відремонтувати більше доріг в Україні.

Законопроєкти №3544 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування" та №3545 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування" були зареєстровані у Верховній Раді України 27 травня 2020 року.

Згідно з текстом пояснювальної записки до законопроєкту №3544, окрім запровадження плати за проїзд, документ також має на меті вирішити питання збільшення доходів Дорожнього фонду, встановлює справедливий підхід до збирання коштів на розвиток доріг від користувачів дорожньої інфраструктури та забезпечує імплементацію європейського законодавства в частині плати за проїзд.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту №3545, цим документом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, відповідно до яких плата за використання автомобільних доріг загального користування державного значення транспортними засобами з максимальною дозволеною загальною масою 12 тонн і більше, а також коштів від санкцій за порушення порядку внесення такої плати, буде спрямована до Державного дорожнього фонду.

Як повідомляв Укрінформ, автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища обвалився 20 травня, коли на нього заїхала перенавантажена фура загальною вагою близько 37 тонн. Міст є частиною траси Н-23 Кропивницький - Запоріжжя.