Глава Укравтодору сказав, коли в Україні можна очікувати появу платних доріг

Платні дороги в Україні можуть з'явитися не раніше 3-4 років, якщо інвестори будуть готові вкладатися в будівництво таких шляхів вже наступного року.

Про це заявив керівник Державного агентства автомобільних шляхів України Олександр Кубраков під час прямого ефіру на "Свободі слова" 25 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо наступного року ми матимемо інвесторів на нове будівництво ділянок які можуть бути платними. Ще рік буде необхідно на те, щоб отримати державну гарантію, щоб структурувати ці угоди... Якщо це нове будівництво, то це ще мінімум 2 роки. Тому через 3-4 роки в нас з'являться такі дороги", - зазначив Кубраков.

Він підкреслив, що важливим є перший проєкт платної дороги в Україні, який необхідно буде обов'язково завершити.

Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури України Владислав Криклій у жовтні заявив, що в Україні буде збудовано три платні дороги: Львів-Краківець, Київська кільцева та Біла Церква-Київ.