Укравтодор шукає шляхи додаткового фінансування Дорожнього фонду — Кубраков

Укравтодор наразі працює над залученням кредитів від міжнародних партнерів для дофінансування Дорожнього фонду України на 2020 рік.

Про це заявив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков в ефірі "Свободи слова" 25 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми розглядаємо можливість залучення додаткового фінансування (Дорожнього фонду України, - ред.) на наступний рік. Ми розглядаємо можливість кредитування від наших європейських партнерів, світового банку. Дивимось які ще резерви залишились. Також розглядаємо можливість отримання кредитів від українських державних банків. Ми розуміємо, що наступного року нам необхідно компенсувати якимось чином частину цих коштів, які ми втратили через акциз", - заявив Кубраков, відповідаючи на питання щодо того, чи вистачить Укравтодору наступного року коштів на заплановане Урядом відновлення 4 тисяч кілометрів доріг після змін, внесених до Держбюджету-2020.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада під час презентації проєкту держбюджету на 2020 рік, підготовленого до другого читання, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у держбюджеті на наступний рік закладено рекордний обсяг фінансування Дорожнього фонду - 73,7 млрд гривень.

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Проте 14 листопада Верховна Рада України ухвалила правку до Бюджетного кодексу України щодо передачі частини акцизів на пальне до джерел фінансування місцевих бюджетів, внаслідок чого фінансування Дорожнього фонду у 2020 році скоротиться майже на 8 млрд гривень.