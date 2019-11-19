Гончарук анонсував масштабний ремонт доріг в Україні наступного року

Кабінет міністрів запланував розпочати навесні 2020 року масштабний ремонт доріг в Україні.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

“Навесні 2020 року плануємо масштабний ремонт доріг. Я переконаний, що за короткий термін автошляхи України відповідатимуть європейським стандартам”, - написав Гончарук.

Він зазначив, що масштабне будівництво доріг наступного року є одним із завдань нового голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Олександра Кубракова.

Також уряд поставив перед ним завдання оголосити міжнародний тендер на добудову мосту у Запоріжжі.

“Цей міст — наш спільний проект, який ми маємо завершити протягом 2-3 років”, - підкреслив Прем’єр-міністр.

Від Кубракова очікують, що він боротиметься з корупцією, зокрема повністю оновить керівній склад служб автомобільних доріг в областях, а також керівництво Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» та створить прозорі процедури закупок. Ще керівнику Укравтодору доручили підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада стало відомо, що переможцем конкурсу на посаду голови Держагентства автомобільних доріг визнано народного депутата з фракції «Слуги народу» Олександра Кубракова. Як народний депутат він подав 16 законопроєктів, з яких 12 вже ухвалили, чотири ще доопрацьовуються. Зокрема, він є автором ухваленого законопроєкту №1041 про запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення.

Гончарук 19 листопада офіційно представив трудовому колективу Укравтодору нового керівника.

Попередній очільник Укравтодору Славомір Новак очолював відомство з 2016 року по вересень 2019 року.