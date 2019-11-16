Стало відомо, хто очолить Укравтодор

Переможцем конкурсу на посаду голови Держагентства автомобільних доріг визнано народного депутата з фракції «Слуги народу» Олександра Кубракова.

Про це інформує Урядовий портал.

«Першочерговим завданням Укравтодору Олександр Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК «Автомобільні дороги України». Майбутній голова Укравтодору також планує зробити ревізію підготовки до зимового сезону та підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, найближчим часом, за словами Олександра Кубракова, планується оголошення міжнародного тендеру на добудову запорізького мосту та підписання кредитної угоди з ЄБРР та ЄІБ на загальну суму 900 млн євро. Для збільшення фінансування Дорожнього фонду уряд буде залучати кошти іноземних партнерів.

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Коментуючи це кадрове рішення, прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив: «Якісні дороги - один з наших топ-пріоритетів. Наступного року уряд заклав 33,4 млрд грн на ремонт та утримання доріг державного значення, вдвічі збільшили суму на безпеку дорожнього руху. За наступні п’ять років ми плануємо привести до нормативного стану 24 тис. км доріг національного значення. Такі ж амбітні плани у нас і по відновленню місцевих доріг. Щоб все це втілити, нам в команді потрібна чесна та професійна людина в керівництві Укравтодору. Пан Кубраков вже показав себе як професіонал під час будівництва траси Запоріжжя-Маріуполь».

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У Кабміні інформують, що Олександр Кубраков як народний депутат 9-го скликання подав 16 законопроєктів, з яких 12 вже ухвалили, чотири ще доопрацьовуються. Зокрема, він є автором ухваленого законопроєкту №1041 про запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення.

Фото: Олександр Кубраков, Facebook