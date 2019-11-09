Мінінфраструктури планує побудувати 4 тисячі кілометрів доріг наступного року

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв, що наступного року в Україні побудують понад 4 тисячі кілометрів доріг.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Понад чотири тисячі кілометрів доріг державного та територіальнього значення, я публічно даю цю обіцянку, ми спільно з Укравтодором маємо побудувати за наступний рік", - сказав Криклій.

Як повідомлялося, у проєкті Державного бюжету на 2020 рік урядом запропоновано рекордний обсяг фінансування дорожньої інфраструктури - 73,7 млрд грн, що на 36% більше ніж в 2019 р. У 2 рази збільшено видатки на безпеку дорожнього руху - 3,17 млрд грн. На будівництво та реконструкція мостів пропонують виділити 500 млн грн.

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За підсумками 2018 року тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що в Україні відремонтовано 3 800 кілометрів автошляхів за рік. На ремонт доріг державного значення витрачено 23,8 млрд грн, на дороги місцевого значення - 11, 5 млрд грн.