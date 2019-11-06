Кабмін заборонив з 20 листопада ввезення в Україну старих вагонів з РФ

Кабінет міністрів України з 20 листопада 2019 року вводить заборону на ввезення застарілого рухомого складу з Російської Федерації.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

“Після оголошення про введення зазначеної заборони з Російської Федерації в Україну ввезено понад 3000 вантажних вагонів застарілого парку. Сьогодні урядом прийнято рішення встановити заборону на ввезення таких вагонів з 20 листопада 2019 року”, - написав Криклій.

Міністр зазначив, що Україні потрібно розвивати свою економіку, а не “рятувати агресора”.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України в травні 2019 року заборонив ввезення залізничних і трамвайних вагонів походженням з Російської Федерації на митну територію України. Заборона мала вступити в силу з 1 березня 2020 року.