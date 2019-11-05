Стало відомо, коли вирішуватиметься питання з польськими дозволами на перевезення

7 листопада 2019 року відбудеться засідання українсько-польської комісії під час якого буде визначена процедура оформлення додаткових дозволів Республіки Польща на вантажні перевезення для українського автомобільного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“7 листопада 2019 року відбудеться засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку по територіях іноземних держав, під час якої буде визначена процедура оформлення додаткових дозволів Республіки Польща. Рішення щодо процедури буде оприлюднено на сайті Міністерства інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комісія визначить процедуру оформлення додаткових дозволів для українських вантажних перевізників, які Польща надасть цього року. Відповідний протокол було підписано під час українсько-польської комісії з питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Польща знизила до 160 тис. кількість дозволів для перевезень до Польщі або транзитом через Польщу українських вантажів. У 2018 році Польща видала Україні 260 тис. таких дозволів.

У вересні 2019 року Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українські автоперевізники вантажів вже майже вичерпали квоту дозволів на в'їзд у Польщу. Тоді він наголошував, що тих дозволів, які залишились, вистачить на декілька тижнів.

1 листопада Мінінфраструктури повідомило, що Республіка Польща надасть 5 тис. додаткових дозволів на 2019 рік та ще 10 тис. дозволів на 2020 рік, які можна буде використати ще цього року, на перевезення вантажів для українського автомобільного транспорту.