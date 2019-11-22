Європейський інвестбанк дає Україні €450 мільйонів кредиту на дороги

ЄІБ погодив кредитну лінію у €450 млн для фінансування будівництва нових автошляхів та відновлення транспортної мережі вздовж важливих напрямків сполучення в Україні, які є частиною Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейського Інвестиційного Банку.

Як повідомляє банк, проєкт складається з двох частин.

Перша передбачає будівництво 23 кілометрів нової об'їзної дороги у Львові, що є найбільшим містом на заході України з населенням більше мільйона людей. Цей автошлях, яким щодня зможуть скористатися 20 000 автомобілів, буде частиною шосейного сполучення між Львовом та Києвом, через шосе міжнародного значення Київ-Чоп та національну дорогу Львів-Луцьк. Проєкт поєднає траси Львів-Рава-Руська, Львів-Краковець та Львів-Шегині на шляху з України на Польщу і далі в напрямку Західної Європи.

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Друга частина проєкту – реконструкція існуючого відрізка шосе M05 протяжністю 314 кілометрів вздовж лінії транспортного сполучення Київ-Одеса, яка проходить по Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Цей шлях є головною дорогою з півночі на південь, яка поєднує Київ з чорноморськими портами. Цим шляхом зможуть скористатися від 10 000 до 25 000 автомобілів щоденно, залежно від ділянки траси.

Позичальником кредиту ЄІБ та керівником проєкту є Державне агентство "Укравтодор". Проєкт буде забезпечений завдяки спільному фінансуванню з боку ЄІБ та Європейського банку з реконструкції та розвитку (ЄБРР). Будівельні роботи розпочнуться у 2020 році, а завершитися проєкт має у 2025 році.

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За інформацією ЄІБ, кредитні зобов’язання цієї європейської фінансової установи, спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури України, включаючи згаданий кредит, склали близько 2 мільярдів євро з початку кредитної політики банку щодо України, яка була започаткована у 2007 році. Ці кредити є третиною загальної кредитної підтримки України ЄІБ, що становить приблизно 6 мільярдів євро.

Фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком та меморандум з Європейський банком реконструкції та розвитку підписав у Лондоні Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.