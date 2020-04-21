Нафта торгується різноспрямовано: WTI дорожчає, Brent дешевшає

Ціни на нафту WTI зростають у вівторок після того, як напередодні досягли історичного мінімуму, знизившись до мінус $37,63 за барель, однак котирування північноморськогої сорту Brent, до якого прив'язаний російський Urals, втратили в понеділок набагато менше - близько 9%.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля червневої нафти Brent становила $25,39 (-0,70%). Барель червневої нафти WTI торгувався по $21,43 (+4,94%). Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $25,57 і $20,43 відповідно.

Ціни на нафту знизилися через жорсткі обмеження на переміщення вантажів і пасажирів у рамках стримування пандемії коронавірусу. Це призвело до глобального 30-відсоткового скорочення попиту на паливо, і, як наслідок до настільки стрімкого накопичення товарних запасів нафти, що в світі не залишилося вільних ємностей для її зберігання.

Передбачається, що основний центр зберігання сировини в США в Кушингу, штат Оклахома, буде заповнений протягом декількох тижнів.

Аналітики Citi попереджають, що якщо ситуація зі зберіганням нафти буде погіршуватися в світі швидше, ціни на Brent підуть вниз за WTI.

Після падіння цін на нафту президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість призупинення імпорту сирої нафти Саудівської Аравії в якості одного зі способів допомогти буровій промисловості США.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники домовилися скоротити нафтовидобуток на 9,7 млн ​​бар./добу. Але цей процес розпочнеться з травня, а розмір скорочення не досить великий, щоб відновити ринковий баланс.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 25,34 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 25,96 долара за барель, що на 39 центів вище за рівень закриття торгів ($25,57)