Нафта торгується різноспрямовано: WTI дорожчає, Brent дешевшає
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля червневої нафти Brent становила $25,39 (-0,70%). Барель червневої нафти WTI торгувався по $21,43 (+4,94%). Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $25,57 і $20,43 відповідно.
Ціни на нафту знизилися через жорсткі обмеження на переміщення вантажів і пасажирів у рамках стримування пандемії коронавірусу. Це призвело до глобального 30-відсоткового скорочення попиту на паливо, і, як наслідок до настільки стрімкого накопичення товарних запасів нафти, що в світі не залишилося вільних ємностей для її зберігання.
Передбачається, що основний центр зберігання сировини в США в Кушингу, штат Оклахома, буде заповнений протягом декількох тижнів.
Аналітики Citi попереджають, що якщо ситуація зі зберіганням нафти буде погіршуватися в світі швидше, ціни на Brent підуть вниз за WTI.
Після падіння цін на нафту президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість призупинення імпорту сирої нафти Саудівської Аравії в якості одного зі способів допомогти буровій промисловості США.
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники домовилися скоротити нафтовидобуток на 9,7 млн бар./добу. Але цей процес розпочнеться з травня, а розмір скорочення не досить великий, щоб відновити ринковий баланс.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 25,34 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 25,96 долара за барель, що на 39 центів вище за рівень закриття торгів ($25,57)