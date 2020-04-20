Ціна на американську нафту впала до рівня 1999 року

Ціна на американську нафту впала до рівня 1999 року

Укрінформ
Ціна на нафту зі Сполучених Штатів Америки упала до рекордно низького рівня, який не фіксувався ще з 1999 року.

Про це повідомляє BBC.

«Ціна за барель West Texas Intermediate (WTI), основної марки американської нафти, в понеділок упала на 19,3% до 14,74 доларів – рекордно низького рівня з 1999 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому спостерігається подальша тенденція до падіння попиту на «чорне золото». Це пов’язано з тим, що світовий нафтовий ринок потрапив під великий тиск під час пандемії коронавірусу – падіння попиту сталося досить різко й суттєво.

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Нафтова індустрія намагається впоратися із надмірними запасами цього ресурсу, знижуючи ціни все далі.

Як відомо, раніше в квітні країни-члени ОПЕК та їх партнери нарешті досягли угоди про глобальне скорочення видобування нафти на близько 10%. Це безпрецедентна в історії угоди про скорочення виробництва «чорного золота».

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