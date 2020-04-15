Ціна нафтового "кошика" ОПЕК впала нижче 20 доларів за барель

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК у вівторок, 14 квітня, зменшилася до 19,7 долара за барель, незважаючи на досягнуту раніше у форматі ОПЕК+ історичну угоду про скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу із посиланням на оприлюднені у середу дані Організації країн-експортерів нафти.

Відповідно до даних секретаріату нафтового картелю, ціна "кошика" ОПЕК, яка є середнім арифметичним показником фізичних цін 13 сортів нафти, у вівторок склала 19,7 дол. США за барель.

Таким чином, за добу відбулося зниження ціни на майже 1,5 долара – у понеділок "кошик" ОПЕК коштував 21,18 долара за барель.

Напередодні переговорів щодо нафтового ринку, які розпочалися у минулий четвер, 9 квітня, ціна "кошика" ОПЕК для сирої нафти становила 21,19 долара за барель.

Як повідомлялося, країни формату ОПЕК+, який включає в себе як учасників нафтового картелю, так і інших експортерів нафти, минулими вихідними домовилися скоротити видобуток на рекордні 9,7 млн барелів на добу в травні-червні. Передбачається, що США, Бразилія і Канада додадуть до зниження ще близько 3,7 млн барелів, оскільки виробництво в цих країнах зменшується на тлі падіння цін на нафту.

Тим часом президент США Дональд Трамп, який сприяв переговорам країн ОПЕК+, написав у Twitter у понеділок, що "скорочення, до якого прагне ОПЕК+, - це 20 млн барелів на добу, а не 10 млн".

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо на зустрічі країн ОПЕК+ заявляв, що у другому кварталі поточного року добовий надлишок нафти на світовому ринку може сягнути 14,7 млн барелів. За його словами, глобальні потужності зберігання сирої нафти зараз трохи перевищують 1 млрд барелів, і якщо не здійснити скорочення видобутку нафту, світові сховища вже у травні можуть бути заповнені вщерть.

Раніше на початку березня зустріч країн ОПЕК+ провалилася через позицію РФ, яка не погодилася на пропозицію Саудівської Аравії щодо подальшого скорочення видобутку. У результаті на нафтовому ринку виникла цінова війна, яка, поруч з наслідками коронавірусної кризи для світової економіки, обвалила ціну на нафту. Зокрема, ціна "кошика" ОПЕК впала з 52,7 долара за барель у березні до 20 доларів з на початку квітня – тобто більш ніж удвічі.