ОПЕК+ домовляється про вдвічі більше скорочення видобутку нафти – Трамп

Президент США Дональд Трамп, який брав участь в обговореннях ОПЕК+ щодо стабілізації цін на нафту, заявив, що насправді метою домовленостей є скорочення видобутку нафти на 20 млн барелів на день, що удвічі більше задекларованої цифри.

Про це він написав 13 квітня в офіційному Twitter.

"М'яко кажучи, ОПЕК+ має намір скоротити обсяги видобутку на 20 млн барелів на день, а не на 10 млн, про які зараз всюди повідомляється", - заявляє глава Білого дому.

Він також підкреслив, що енергетична галузь скоріше за інших відновить свої позиції у бізнесі, щойно завершиться пандемія COVID-19.

"Енергетична промисловість знову набере сили набагато швидше, ніж передбачалося. Дякую всім, хто працював зі мною над тим, щоби повернути цей дуже великий бізнес на правильний шлях, зокрема Росії та Саудівській Аравії", - додав президент США.

Як повідомляв Укрінформ, 23 країни ОПЕК+ заявили, що погодили рішення про скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів за добу з метою стабілізації цін на нафту і нафтопродукти.

Фото: The White House