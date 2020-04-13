Нафта дорожчає після домовленості країн ОПЕК+ про зниження видобутку

Нафта в понеділок, 13 квітня, подорожчала після чотириденних переговорів, в ході яких країнам ОПЕК+ вдалося домовитися про скорочення світового нафтовидобутку.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Нафта, розпочавши сесію з різких стрибків, дорожчає в понеділок на 4-5%, після того як за підсумками чотирьох днів драматичних переговорів країнам ОПЕК+ вдалося прийти до домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку приблизно на 13%", - йдеться в повідомленні.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:53 за Києвом у понеділок склала $32,81 за барель, що на $1,33 (4,3%) вище рівня попередньої сесії. В ході сесії зростання ціни досягало 8%.

Ф'ючерси WTI на травень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,09 (4,79%) - до $23,85 за барель.

Повідомляється, що угода не вразила більшість учасників ринку, так як обсяги скорочень не перекривають зниження попиту, до того ж при цьому на ринку вже накопичилися величезні запаси сировини, а угода набуде чинності тільки 1 травня.

Нафтотрейдери також не готові враховувати у зниженні виробництва ті барелі, які і так пішли б з ринку з урахуванням дворазового обвалу цін на нафту за березень.

Як повідомлялося, минулого тижня організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток на 10 млн барелів на добу.

Раніше генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо на зустрічі країн ОПЕК+, яка відбулася у форматі відеоконференції, заявляв, що у другому кварталі 2020 року добовий надлишок нафти на світовому ринку може скласти 14,7 млн барелів.