Нічні заморозки завдали серйозної шкоди кісточковим - експерти

Нічні заморозки під час цвітіння садів істотно знизили потенціал урожаю черешні, абрикосів і персиків у південних і центральних регіонах України.

Про це повідомляє аналітична платформа Еast-fruit.

«Заморозки серйозно знизили потенціал урожаю черешні, абрикоса та персика в південних і центральних регіонах України. Сьогодні (13 квітня 2020 року - ред.) у черешневій столиці України - Мелітополі Запорізької області в нічний час температура повітря опускалася до 3-4 градусів за Цельсієм нижче нуля, в той час як сади черешні активно цвіли», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що аналогічна ситуація спостерігалася і тиждень тому, коли заморозки були ще більш згубними. Але якщо тиждень тому заморозками пошкодило в основному ранні сорти черешні, то зараз шкоди було завдано і середнім і навіть пізнім сортам.

Фахівці Еast-fruit зазначають, що зазвичай заморозки в цей час не такі страшні садам черешні та інших кісточкових фруктів, однак у цьому році зима була аномальною теплою, тому сокорух і розпускання бруньок почалося раніше за звичайні терміни. Ситуація ускладнювалася тим, що південний регіон України постраждав від сильної посухи, а далеко не всі сади черешні вирощуються з використанням штучного зрошення. Відповідно, в тих садах черешні, персика, абрикоса та інших кісточкових, де дерева були в стресі від дефіциту вологи, збитки були максимальними - за оцінками фермерів, врожаю ранніх і середніх сортів не буде зовсім, а також знизиться врожай пізніх сортів.

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За інформацією аналітиків, ще більш низькі температури спостерігалися в центральних регіонах України, де останнім часом також активно розвивається вирощування кісточкових. Однак тут і цвітіння починається трохи пізніше. Тому збитки для пізніх сортів не були настільки істотними. А от ранні сорти, за попередніми оцінками, загинули майже повністю.

Як попереджають експерти Еast-fruit, цілком ймовірно, що цього року ціни на черешню, абрикоси, персики та нектарини в Україні будуть високими, тим більше, що вартість логістики останнім часом різко зросла, і імпортувати їх буде значно складніше.