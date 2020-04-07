На Закарпатті через заморозки втратили урожай ранніх абрикосів та персиків

У Закарпатській області березневі заморозки повністю знищили майбутній урожай ранніх абрикосів та персиків.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Закарпатської ОДА Юрій Лесьо, передає кореспондент Укрінформу.

“В останні дні березня на Закарпатті були заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі інтенсивністю 3-9 градусів. Заморозки в повітрі виявились згубними для ранньоквітучих плодових (абрикос, персик), які в цей час перебували у фазах утворення бутонів-цвітіння, і повністю знищили майбутній урожай.” - сказав Лесьо.

Також чиновник зазначив, що для більшості інших сільськогосподарських рослин заморозки критичними не були, оскільки рослини перебували у фазах початкового розвитку.