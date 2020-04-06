Від 7° морозу до 20° тепла: Україні прогнозують "температурні гойдалки"

У вівторок, 7 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині до 6° тепла, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 12-17° тепла, в західних областях місцями до 20°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"7 квітня в Україні невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с, на півдні та сході країни північно-східний 7-12 м/с, в Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині до 6° тепла, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 12-17° тепла, в західних областях місцями до 20°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

8-9 квітня в Україні також очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с, 8 квітня у північних областях західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 8 квітня у східних та Запорізькій областях сильні заморозки 0-5°, в Херсонській, Дніпропетровській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°; вдень в країні 15-20° тепла, у південно-західній частині до 22°, на південному сході 12-17°.

10 квітня у західних, північних, вдень і в центральних та східних областях невеликий дощ, температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-20°, на півдні Одещини до 24°, у західних та північних областях 10-16°.

11 квітня в Україні без опадів, лише вночі у східних областях, вдень в Карпатському регіоні невеликий дощ, температура вночі 1-7° тепла, у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-16° тепла.

У столичному регіоні 7 квітня невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°, по області - вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла.

8-9 квітня у Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер 8 квітня західний, 5-10 м/с, 9 квітня змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 15-20°.

10 квітня у столиці невеликий дощ, температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

11 квітня у Києві без опадів; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла.

Укргідрометцентр також попереджає, що 7 квітня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).

Крім того, вночі 8 квітня у східних та Запорізькій областях сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий); в Херсонській, Дніпропетровській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий).