Харківський бабак Тимко навіщував затяжну весну і ще одну безсніжну зиму

Бабак Тимко IІI, якого традиційно розбудили на початку лютого в селищі Гайдари Харківської області, спрогнозував затяжну весну.

Свій прогноз "віщун" зробив на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, де він і мешкає, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тимко не побачив своєї тіні, тож весна настане не раніше 15 березня", - зазначила співробітниця біостанції Надія Токарська.

Також уже традиційно Тимко робить жартівливий прогноз на актуальну тему - цього року організатори Дня бабака запропонували підопічному університетських біологів визначити, чи буде сніжною наступна зима. Кілька разів тваринку запускали на столик з відповідними написами, але "вердикт" був один і той самий - і наступна зима буде безсніжною.

Харківський бабак Тимко навіщував затяжну весну / Фото: В'ячеслава Мадієвського, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, на біостанції університету ім. Каразіна щороку 2 лютого відзначають День бабака за прикладом Дня бабака в штаті Пенсильванія (США), де бабака Філа свого часу вважали світовим синоптиком.