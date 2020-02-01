Харківський бабак Тимко навіщував затяжну весну і ще одну безсніжну зиму
Свій прогноз "віщун" зробив на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, де він і мешкає, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Тимко не побачив своєї тіні, тож весна настане не раніше 15 березня", - зазначила співробітниця біостанції Надія Токарська.
Також уже традиційно Тимко робить жартівливий прогноз на актуальну тему - цього року організатори Дня бабака запропонували підопічному університетських біологів визначити, чи буде сніжною наступна зима. Кілька разів тваринку запускали на столик з відповідними написами, але "вердикт" був один і той самий - і наступна зима буде безсніжною.Харківський бабак Тимко навіщував затяжну весну / Фото: В'ячеслава Мадієвського, Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, на біостанції університету ім. Каразіна щороку 2 лютого відзначають День бабака за прикладом Дня бабака в штаті Пенсильванія (США), де бабака Філа свого часу вважали світовим синоптиком.