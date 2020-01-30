Зоозахисники вимагають відправити “у відставку” найвідомішого бабака

У Пенсильванії захисники тварин з організації PETA закликали замінити штучним інтелектом бабака Філа з міста Панксатоні і припинити «тероризувати невинного гризуна».

Про це повідомляє Verge.

«Часи змінюються. Традиції розвиваються. Філу ж давно час піти у відставку», - написав президент і засновник PETA Інгрід Ньюкірк у листі в клуб бабака Punxsutawney Groundho.

На думку зоозахисників, створивши штучний інтелект бабака Філа, клуб продовжив би традицію Дня бабака, але «значно більш прогресивно».

Бабак Філ є талісманом міста, який віщує погоду. Щороку 2 лютого, в День бабака, його витягують з будиночка, і якщо бабак затримається на вулиці, то, згідно з повір'ям, зима скоро закінчиться, а якщо тварина «побачить тінь» і відразу повернеться назад, то варто очікувати холодів ще протягом шести тижнів.

Попри те, що, за офіційними даними, бабаки в неволі живуть до 10 років, згідно з легендою, Пенсильванському бабаку Філу цього року має виповнитися 179 років. Перша згадка про бабака - провісника погоди з Панксатоні датується 5 березня 1841 року. Легенда стверджує, що Філ - завжди один і той самий бабак, а інші бабаки, які віщують погоду, - самозванці. «Довголіття» Філа пояснюють тим, що члени Клубу бабака раз у 7 років нібито дають йому еліксир довголіття.

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За підрахунками американських кліматологів, точність «віщувань» бабака становить близько 39%. Однак прихильники Клубу бабака з цією оцінкою не згодні і переконані, що Філ не помиляється в 75-90% випадків.

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