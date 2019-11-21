У Камбоджі туристам заборонили кататися на слонах
До такого кроку адміністрація храмового комплексу вирішила вдатися після тиску зі сторони зоозахисників, повідомляє Travel + Leisure.
Двох з 14 слонів, що живуть і працюють в археологічному парку Ангкор, вже переселили до сусіднього лісу. Тих, що залишилися, обіцяють відправити туди до початку 2020 року.
У відвідувачів буде можливість побачити велетнів, але їм не дозволять кататися на них.
"Слон – це велика тварина, але вона також ніжна, і ми більше не хочемо, щоб вони експлуатувалися туристичною галуззю. Ми хочемо, щоб вони жили в їхньому природному середовищі", - заявив представник компанії, що управляє археологічним парком, Лонг Косал.
У 2016 році до Ангкору була прикута увага всього світу. Тоді внаслідок поєднання теплового удару й виснаження тут померла слониха на прізвисько Самбо. Її смерть призвела до появи петиції із закликом покласти край катанню на слонах у храмовому комплексі, яка зібрала понад 185 тисяч підписів.
Крім того, торік Всесвітній фонд дикої природи опублікував звіт, у якомуговориться, що популяція азіатського слона лише за три покоління зменшилася на 50 відсотків. У дикій природі їх живе менше 50 тисяч. Їх офіційно внесено до списку видів тварин, що перебувають на межі зникнення.
Фото: angkorfocus.com