У Камбоджі туристам заборонили кататися на слонах

Найвідоміша туристична атракція Камбоджі – Ангкор-Ват – запровадила заборону на катання туристів на слонах древніми храмами, починаючи з наступного року.

До такого кроку адміністрація храмового комплексу вирішила вдатися після тиску зі сторони зоозахисників, повідомляє Travel + Leisure.

Двох з 14 слонів, що живуть і працюють в археологічному парку Ангкор, вже переселили до сусіднього лісу. Тих, що залишилися, обіцяють відправити туди до початку 2020 року.

У відвідувачів буде можливість побачити велетнів, але їм не дозволять кататися на них.

"Слон – це велика тварина, але вона також ніжна, і ми більше не хочемо, щоб вони експлуатувалися туристичною галуззю. Ми хочемо, щоб вони жили в їхньому природному середовищі", - заявив представник компанії, що управляє археологічним парком, Лонг Косал.

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У 2016 році до Ангкору була прикута увага всього світу. Тоді внаслідок поєднання теплового удару й виснаження тут померла слониха на прізвисько Самбо. Її смерть призвела до появи петиції із закликом покласти край катанню на слонах у храмовому комплексі, яка зібрала понад 185 тисяч підписів.

Крім того, торік Всесвітній фонд дикої природи опублікував звіт, у якомуговориться, що популяція азіатського слона лише за три покоління зменшилася на 50 відсотків. У дикій природі їх живе менше 50 тисяч. Їх офіційно внесено до списку видів тварин, що перебувають на межі зникнення.

Фото: angkorfocus.com