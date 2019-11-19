Неподалік Парижа відкрили новий нацпарк

Одинадцятий національний парк з'явився у Франції. Він розташований лиши за три години їзди від Парижа, на кордоні Бургундії й Шампані.

Parc National de Forêts de Champagne et Bourgogne покриває 965 квадратних миль лісу й сільської місцевості, повідомляє AFAR.

Цю територію обрали невипадково: її цінність – у біорізноманітті та культурному значенні. За словами директора Громадської групи інтересів (GIP), що стоїть за створенням парку, Ерве Парментьє, 80% дерев стояли тут ще за часів Французької революції. Тут під охороною також будуть рідкісні види квітів (серед яких, наприклад, орхідея Сабо-де-Венус) і диких тварин (чорні лелеки, кабани, олені й дикі кішки).

Читайте також: На Бурштинському водосховищі збудують штучний острів для птахів

У нацпарку є 1250 миль стежок для пішого туризму, також тут можна покататися на каяку, відвідати місцеві комуни й місця археологічних розкопок.

Планується, що за 10 років парк приєднається до списку найбільш знакових просторів країни на відкритому повітрі.

Очікується, що вже за 2-3 роки сюди приїжджатимуть 100 тисяч туристів щороку.

Фото: forets-champagne-bourgogne.fr