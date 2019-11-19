На Бурштинському водосховищі збудують штучний острів для птахів

В Івано-Франківській області, на Бурштинському водосховищі, екологи та волонтери планують створити штучний острів для птахів.

Про це повідомляє Eco-Halych: Wildlife Rehab у Facebook.

"Плануємо спорудження штучного острова для гніздування птахів на Бурштинському водосховищі (водно-болотне угіддя міжнародного значення, що входить до складу Галицький національний природний парк), поблизу оглядової орнітологічної вежі (околиці с. Користовичі)", - написали екологи й додали, що потребують допомоги волонтерів.

Спорудження штучного острова розпочнеться 26 листопада. Будівельний матеріал планують придбати за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та бізнесу в межах проєкту "Еко-туризм – шлях до збереження природного різноманіття в місцевих карпатських громадах".

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Ініціатори акції підкреслюють, що найбільшою проблемою для більшості водоплавних та навколоводних птахів є брак місць, безпечних для гніздування та виведення потомства. Екологи вважають спорудження штучних островів найефективнішим розв'язанням цієї проблеми.

Бурштинське водосховище створене 1965 року на річці Гнила Липа для потреб Бурштинської теплової електростанції. Має довжину понад 7,5 км, ширину - майже 2,5 км. У водосховищі не рекомендують купатися, але це прийнятне місце для риболовлі. Вода тут постійно тепла, у ній водиться короп, лящ, сом канальний, карась срібний, амазонський буфало, верховодка, судак та окунь, щука та йорж. У прибережних заростях можна зустріти дику качку, сірого журавля, ондатру, лебедя.