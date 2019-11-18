Четверо лебедів із Чернігівщини переїхали до Межигірського притулку

Чотирьох лебедів, які два місяці утримувалися в домашньому господарстві жительки села Рождественське на Чернігівщині, перевезли на Київщину, в Межигірський притулок для цього виду птахів.

Про це повідомив сектор інформаційної діяльності, програмного забезпечення та комунікацій з громадськістю Коропської селищної ради.

"Два місяці волонтери зі Львова вирішували питання переселення лебедів до Межигірського притулку. У п’ятницю вони забрали птахів, котрі два місяці мешкали у місцевої жительки, яка їх люб’язно прихистила", - ідеться у повідомленні.

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У двір Ганни Зязі молоді ослаблені лебеді прийшли самі в середині вересня. І знайшли те, що шукали - їжу й тепло. Коли Менський зоопарк з якихось причин відмовся забрати птахів, жінка вирішила виходжувати їх сама. Новина про це вийшла далеко за межі району і дісталася львівських зоозахисників. Вони й запропонували перевезти птахів до Межигірського притулку для лебедів, адже життя у сільському дворі, яким би ситим не було, не бажане для диких птахів. Адже в таких умовах вони перетворяться на свійських і вже не зможуть повернутися в природне середовище.

У Межигірському ж притулку лебеді згодом будуть випущені у відкриті ставки, де зможуть приєднатися до перелітних родичів і з ними полетіти.