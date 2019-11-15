У Київському зоопарку перший ведмідь впав у зимову сплячку

У Київському зоопарку найпершою впала у зимову сплячку тянь-шанська білокоготна ведмедиця Даша.

Про це повідомляє Сегодня.

"Ще пару днів тому наші співробітники помітили, що коли випускають її на прогулянку, то ведмедиця дуже важко пересувається і насилу заходить у вольєр, більш того, вона почала там потихеньку будувати собі барліг. Ми, цілком зрозуміло, заманили її усілякими ласощами назад, і перевели у зимову квартиру-вольєр", – розповів директор зоопарку Кирило Трантін.

Влітку Даша важила близько 70 кілограм, а перед сплячкою – 100-110 кілограм. Після Даші, імовірно, піде спати ведмедиця Чудо. Вона, зазвичай, рано залягає у барліг, пояснюють у зоопарку.

Ведмедів починають готувати до сплячки з серпня, посилюючи їхній раціон. Дають каші, багато горіхів, меду, додатково виноград, ягоди, рибу, яловичину.

Торік ведмеді починали засинати раніше, оскільки вже у листопаді був сніг і мороз. Цьогоріч осінь незвично тепла, і тварини ідуть у сплячку лише зараз.

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У Київському зоопарку є чотири бурі ведмеді, два тянь-шанські й три білогруді.

Фото: Київський зоопарк