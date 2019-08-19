Команда Зеленського готує рішення, що має здешевити електрику для промисловості

Команда Президента готує три рішення, які мають сумарно призвести до пониження вартості електроенергії для промисловості на 20%.

Про це на брифінгу повідомив представник президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Має розглянутися три рішення, які сумарно мають призвести до зниження ціни на електроенергію для непобутових споживачів", - сказав Герус.

За його словами, перше - це постанова уряду про зміну до порядку ПСО на ринку електроенергії.

"Покладання спеціальних обов'язків на Енергоатом та Укргідроенерго таким чином, щоб на Укргідроенерго воно було збільшено", - сказав Герус.

Друге рішення має понизити тариф для ПрАТ "Укренерго", що призведе до здешевлення вартості електроенергії на 11%.

"Ми очікуємо, що така постанова дасть можливість понизити тариф Укренерго більш ніж в три рази. Зараз це 32 коп. на кВт-год., а очікується 8-9 коп", - прокоментував Герус.

Третє рішення - це встановлення цінових обмежень на внутрішньодобовому ринку та ринку "на добу наперед".

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"Нічну ціну є сенс дещо підняти - в районі 10%, а денну ціну - знизити, бо вона суттєво вища, ніж у країнах Європи. Денний прайс кеп є підстави понизити на 15-20%. Це може дати 9% пониження", - додав Герус.

Він прогнозує, що усі три рішення у сумарному підсумку дадуть 20% пониження вартості електроенергії для усіх промислових споживачів.

"Це рішення стосуватиметься усіх, а не окремих категорій вибірково", - наголосив Герус.