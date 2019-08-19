Команда Зеленського готує рішення, що має здешевити електрику для промисловості

Команда Зеленського готує рішення, що має здешевити електрику для промисловості

Укрінформ
Команда Президента готує три рішення, які мають сумарно призвести до пониження вартості електроенергії для промисловості на 20%.

Про це на брифінгу повідомив представник президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Має розглянутися три рішення, які сумарно мають призвести до зниження ціни на електроенергію для непобутових споживачів", - сказав Герус.

За його словами, перше - це постанова уряду про зміну до порядку ПСО на ринку електроенергії.

"Покладання спеціальних обов'язків на Енергоатом та Укргідроенерго таким чином, щоб на Укргідроенерго воно було збільшено", - сказав Герус.

Друге рішення має понизити тариф для ПрАТ "Укренерго", що призведе до здешевлення вартості електроенергії на 11%.

"Ми очікуємо, що така постанова дасть можливість понизити тариф Укренерго більш ніж в три рази. Зараз це 32 коп. на кВт-год., а очікується 8-9 коп", - прокоментував Герус.

Третє рішення - це встановлення цінових обмежень на внутрішньодобовому ринку та ринку "на добу наперед".

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"Нічну ціну є сенс дещо підняти - в районі 10%, а денну ціну - знизити, бо вона суттєво вища, ніж у країнах Європи. Денний прайс кеп є підстави понизити на 15-20%. Це може дати 9% пониження", - додав Герус.

Він прогнозує, що усі три рішення у сумарному підсумку дадуть 20% пониження вартості електроенергії для усіх промислових споживачів.

"Це рішення стосуватиметься усіх, а не окремих категорій вибірково", - наголосив Герус.

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