Нафтогаз очікує на скасування штрафів за відхилення у споживанні газу

НАК "Нафтогаз України" очікує на скасування штрафів для підприємств-виробників теплової енергії та ОСББ з власними котельнями, фактичне споживання газу якими відхиляється від замовлених обсягів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НАК.

"Нафтогаз вітає опублікований на сайті НКРЕКП проект постанови «Про внесення змін до правил постачання природного газу», яка дозволяє не накладати штрафи на підприємства - виробники теплової енергії та ОСББ з власними котельнями, фактичне споживання газу якими відхиляється від замовлених обсягів", - ідеться у повідомленні.

Однак до набрання чинності змін до Правил постачання природного газу Нафтогаз і надалі накладатиме штрафи на споживачів, фактичні обсяги відбору яких мають значні відхилення від замовлених обсягів.

Тому Нафтогаз закликає Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалити зміни до Правил постачання природного газу у максимально стислий термін.

"Після запровадження з березня цього року добового балансування Нафтогаз вимушений накладати штрафи за відхилення. Ця вимога законодавства виявилась дуже незручною для споживачів, більшість з яких не мають досвіду роботи на газовому ринку, а також обтяжливою для самої компанії, яка вимушена відволікати значні ресурси на адміністрування штрафів", - прокоментували у Нафтогазі.

У компанії нагадали, що, відповідно до чинних Правил постачання природного газу, при відхиленні фактичного відбору газу більш як на 5% від замовлених обсягів, споживач має відшкодувати постачальнику збитки.

Як повідомлялось, із 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб‘єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки (ПСО) в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом міністрів.