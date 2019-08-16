Герус назвав умову перемовин Україна-ЄС-Росія щодо транзиту газу

Перемовини у форматі Україна - ЄС - Росія щодо транзиту газу, які заплановані на 16 вересня, відбудуться після формування нового уряду та складу делегації.

Про це в інтерв'ю виданню "Главком" сказав представник Президента в уряді Андрій Герус.

"Ми за те, щоб цей транзитний контракт був продовжений... На сьогодні немає ніяких перемовин. На 16 вересня запланована тристороння зустріч: Україна, Росія, ЄС. Зараз усі учасники підтверджують свою участь. Нам потрібно сформувати новий уряд, а також склад делегації - тоді ці перемовини відбудуться", - сказав Герус.

На його думку, новий уряд також має ухвалити нові рішення щодо анбандлінгу НАК «Нафтогаз України».

"Важливо, щоб рішення було прийняте у вересні. І ще більш важливо, щоб прийняте рішення вже не обговорювалося, а виконувалося безпосередньо всіма учасниками процесу задля того, щоб анбандлінг був реалізований", - зазначив Герус.

Щодо залучення п'яти іноземних компаній до управління ГТС Герус зазначив: "Якщо буде транзит російського газу через Україну, то їх залучити цілком реально. Якщо ж транзиту газу не буде, то й нереально залучити".

Як повідомляв Укрінформ, термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

У Нафтогазі заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку впродовж 10 років. За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, цю пропозицію погоджено з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.