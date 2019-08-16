В Україні вугілля набагато дорожче, ніж в Роттердамі — Герус

Ціни на вугілля та електроенергію в Україні мають бути не дорожчими за європейські.

Про це у інтерв'ю сайту "Главком" сказав представник Президента в уряді Андрій Герус.

"Ціна вугілля для теплових електростанцій має бути не дорожче, ніж ціна в Роттердамі. Ціна електроенергії має бути не дорожче, ніж ціна в сусідній країні – в Словаччині чи Білорусі. В Україні ж сьогодні електроенергія на ринку на добу дорожча, ніж в Словаччині. Вугілля набагато дорожче, ніж в Роттердамі", - сказав Герус.

На його думку, така ситуація склалася через те, що локальний ринок монополізований і не має конкуренції.

"Відповідно на монополізованому ринку дуже легко задирати ціни і цим зловживати", - відзначив Герус.

Разом з тим, за його словами, особливо напружених відносин з Ахметовим немає.

"Схеми, які я критикував, були прийняті певними державними органами. Ахметов не міг сам прийняти ті схеми, тому що він не є в цій державі офіційною владою чи регулятором. Але навіть якщо говорити про їхню енергетичну компанію (ДТЕК — ред.), то вся історія почалася через наявність об’єктивних фактів", - зазначив Герус.

Як повідомляв Укрінформ, у 2016 році Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) ухваленням постанови №289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула "Роттердам+") затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок. Відповідно до цієї методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові електростанції, у тому числі ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам+".