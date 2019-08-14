Герус каже, що з цінами на електрику мають розібратися правоохоронці

Підвищення тарифів на електроенергію вимагає втручання правоохоронних та антимонопольних органів.

Про це після засідання уряду сказав журналістам представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо ринку електроенергії - очевидно, що у нас відбулося дуже суттєве зростання ціни електроенергії, ця проблема стосується усіх. Хто на цьому заробив? Уся генерація, адже дорожче стали продавати і теплова генерація, й інші компанії. Для населення, на перший погляд, нічого не змінилося, але населення споживає лише 25%. Ще 75% споживають непобутові споживачі. Відбудеться просто здорожчання товарів та послуг - за все це заплатить населення", - сказав Герус.

На його думку, підвищення ціни на електроенергію потребує реакції з боку правоохоронних та антимонопольних органів.

"Це абсурдна ситуація, коли вся економіка опиняється у дуже складних умовах, щоб хтось міг заробити", - висловив думку Герус.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2019 року в Україні функціонує ринок електроенергії. Електроенергія продається у чотирьох ринкових сегментах: ринок двосторонніх договорів (РДД, найбільший сегмент), ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок та балансуючий ринок.

За даними Укренерго, наразі теплова генерація намагається продавати якомога більше електроенергії у найдорожчому на сьогодні сегменті — балансуючому ринку. Причина — встановлені цінові обмеження у нічні години на «ринку на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку є занизькими (959,12 грн за 1 МВт-год.) і не вигідними для теплової генерації. Тому ТЕС не зацікавлені продавати електроенергію в цих сегментах, особливо вночі.

Іншим фактором подорожчання електроенергії для промисловості є те, що сьогодні у найдешевшому сегменті нового ринку — ринку двосторонніх договорів — обмежені можливості найбільшого виробника ДП «НАЕК «Енергоатом» продавати дешеву електроенергію.

У середині червня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №483 від 5 червня про покладання спеціальних обов'язків з постачання електроенергії і зобов’язав Енергоатом продавати до 90% своєї електроенергії за ціною, що була встановлена у квітні-травні.

Якби Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" отримало можливість продавати електроенергію на конкурентному ринку, замість зобов'язання 90% ресурсу продавати за заниженими цінами на аукціоні, ціна електроенергії для промислових споживачів в Україні могла би знизитися щонайменше на 30%, стверджував у липні президент компанії Юрій Недашковський.

24 липня Прем'єр-міністр Володимир Гросман заявляв, що Кабінет міністрів проведе перевірку вартості електроенергії для промислових споживачів.

Уряд 14 серпня доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Міністерству енергетики та вугільної промисловості ухвалити нормативно-правові акти, що приведуть до зниження тарифів на електроенергію.

Під час засідання Кабміну представник Президента в уряді Андрій Герус заявив, що отримує звернення від промислових споживачів про збільшення ціни на електроенергію на 23%. За його словами, це найбільше разове підвищення ціни.