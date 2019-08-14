Електрика на 25% зросла для водоканалів через постачальника "останньої надії" — Насалик

Тариф на електроенергію на 25% зріс лише для тих водоканалів, які працюють з постачальником "останньої надії".

Про це на засіданні уряду сказав міністр Ігор Насалик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"НКРЕКП проаналізувала вплив ринку електричної енергії на вартість тарифів водоканалів. На централізоване постачання - 2,54%, на водовідведення - 2,48%. Ті підприємства, які працюють з постачальником "останньої надії", мають підвищення 25%", - сказав Насалик.

Як повідомлялося, Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства “Укрводоканалекологія” пропонує підвищити тариф на воду на 20%, оскільки електроенергія для водоканалів у липні подорожчала на 25%.

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З 1 січня 2019 року в Україні розпочалася реформа ринку електроенергії. Підприємства, організації, установи, договірна потужність електроустановок яких перевищує 150 кВт, мали до 11 грудня 2018 року вибрати собі постачальника електроенергії та укласти з ним договір на ринкових умовах. Компанії, які не знайшли постачальника у новому ринку, згідно зі ст.64 закону України "Про ринок електроенергії", з 1 січня стали клієнтами постачальника "останньої надії".

З 1 січня цього року розпорядженням Кабінету міністрів було призначено постачальника "останньої надії" - ДП «Укрінтеренерго». Однією із функцій постачальника є постачання протягом 90 днів електроенергії споживачам, які не обрали собі постачальника. Таким чином, у ПОН є дві категорії споживачів: ті, хто не встиг до 1 січня 2019 року провести відповідні тендерні процедури та опинились на обслуговуванні в ПОН тимчасово, а також споживачі, до яких ніхто з постачальників не прийшов на тендер через високий рівень заборгованості за електроенергію.

Наприкінці березня уряд ухвалив рішення про те, що ДП "Укрінтеренерго" як постачальник "останньої надії" може продовжити електропостачання своїм споживачам, які не змогли знайти іншого постачальника, після 1 квітня 2019 року.