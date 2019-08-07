САП завершила розслідування справи Насалика

Завершено досудове розслідування у справі міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на сторінці у Facebook.

“За дорученням прокурорів САП детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за підозрою міністра енергетики та вугільної промисловості України у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 - 2018 роки”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування буде вирішене питання щодо направлення вказаного провадження до суду.

Як вже повідомлялося, у 2014 році міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.