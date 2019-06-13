Roshen через суд закріпив за собою червону стрічку для тортів

Roshen через суд закріпив за собою червону стрічку для тортів

Укрінформ
Господарський суд міста Києва задовольнив позов Кондитерської корпорації Roshen проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та державного підприємства "Укрпатент" щодо реєстрації знака у вигляді "червоного кольору матеріалів для упакування кондитерських виробів".

Про це йдеться у рішенні Господарського суду міста Києва від 3 червня 2019 року, що зазначено у реєстрі судових рішень, повідомляють Nashigroshi.

“Позов задовольнити. Визнати право інтелектуальної власності Дочірнього підприємства «Кондитерська Корпорація “Рошен” на знак для товарів і послуг за заявкою №m 2017 10458 від 13.05.2017 року для товарів 22 класу МКТП: “пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання”, та товарів 30 класу МКТП: “борошняні кондитерські вироби, торти”, - йдеться у рішенні суду.

Також суд визнав недійсними висновок Укрпатенту і рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку, яким підприємству раніше відмовили в реєстрації спірного знака.

Таким чином Кондитерська корпорація Roshen отримала виключне право на використання для упакування тортів червоної стрічки, й іншим виробникам заборонено користуватися цим товарним знаком.

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Наразі у судовому реєстрі немає інформації про подання Мінекономрозвитку та Укрпатентом апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції.

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