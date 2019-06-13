Roshen через суд закріпив за собою червону стрічку для тортів

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Кондитерської корпорації Roshen проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та державного підприємства "Укрпатент" щодо реєстрації знака у вигляді "червоного кольору матеріалів для упакування кондитерських виробів".

Про це йдеться у рішенні Господарського суду міста Києва від 3 червня 2019 року, що зазначено у реєстрі судових рішень, повідомляють Nashigroshi.

“Позов задовольнити. Визнати право інтелектуальної власності Дочірнього підприємства «Кондитерська Корпорація “Рошен” на знак для товарів і послуг за заявкою №m 2017 10458 від 13.05.2017 року для товарів 22 класу МКТП: “пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання”, та товарів 30 класу МКТП: “борошняні кондитерські вироби, торти”, - йдеться у рішенні суду.

Також суд визнав недійсними висновок Укрпатенту і рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку, яким підприємству раніше відмовили в реєстрації спірного знака.

Таким чином Кондитерська корпорація Roshen отримала виключне право на використання для упакування тортів червоної стрічки, й іншим виробникам заборонено користуватися цим товарним знаком.

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Наразі у судовому реєстрі немає інформації про подання Мінекономрозвитку та Укрпатентом апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції.